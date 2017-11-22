| | CNBC: Глава Intel продал акции, зная о неисправности процессоров
Наука

CNBC: Глава Intel продал акции, зная о неисправности процессоров

Директор корпорации Intel Брайан Кржанич был осведомлен о проблемах в работе процессоров. Это обстоятельство ему не помешало провести продажу акций холдинга, как информирует CNBC, ссылаясь на свои источники.
CNBC: Глава Intel продал акции, зная о неисправности процессоров


В ноябре прошлого года генеральный директор компании Intel Брайан Кржанич провел сделку по продаже акций предприятия и не сообщил о том, что в выпускаемой продукции имеется брак – недоработка в процессорах. Большинство изделий было отправлено на специально установленную экспертизу.
Как сообщили сотрудники компании Intel, генеральный директор осуществил сделку по реализации акций в количестве 644 тысячи. номинальная стоимость одного экземпляра акции составила 44,5 доллара. После удачного разрешения сделки им было продано дополнительно 247 тысяч облигаций. При этом покупателям не стало известно, что производимые процессоры имеют ряд недоработок.
Эксперты сообщили недавно, что в устройствах, которые работают на процессорах компании Intel, могут быть проблемы. Это основано на том, что в самом главном устройстве, обеспечивающем работу носителя, обнаружена уязвимость...

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