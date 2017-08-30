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Наука

Цукерберг озвучил цель на 2018 год

Генеральный учредитель корпорации Facebook сообщил о своих целях в текущем году. Марк Цукерберг планирует заняться неисправностями в работе соцсети.
Цукерберг озвучил цель на 2018 год


По словам самого Марка Цукерберга, он планирует в 2018 году самосовершенствоваться. Директор концерна Facebook уже несколько лет подряд практикует целеустремленность на определенный период времени. В 2018 году также одним из направлений в работе руководителя станет исправление разного рода недоработок в существовании социальной сети.
Марк Цукерберг – успешный предприниматель современного времени. Он является главным основателем Facebook. Идя в ногу со временем, Цукерберг намерен использовать все собственные потенциалы в работе на протяжении текущего года, чтобы достигнуть новых рекордов и высот. Свою свежепоставленную цель бизнесмен назвал своеобразным вызовом на 2018 год...

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