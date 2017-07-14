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Amazon презентует зеркало виртуальной реальности

Зеркало виртуальной реальности скоро будет представлено сотрудниками компании Amazon. Этот атрибут станет огромным помощником будущим покупателям, так как человек сможет посмотреть со стороны на приобретаемый товар.
Amazon презентует зеркало виртуальной реальности


 Разработчики корпорации Amazon сообщили о своем будущем сюрпризе для поклонников. Они начали работать над проектом виртуального зеркала, которое сможет сослужить огромную пользу человеку. Владелец зеркала виртуальной реальности сможет запросто определить целесообразность своей покупки. В основном, действие аксессуара будет распространяться на одежду.
Методика работы зеркала виртуальной реальности проста. С помощью комбинации мегапикселей человек сможет увидеть себя с новым товаром перед покупкой. Особенно смогут это оценить женщины, которые любят покупать дорогую одежду. Посмотревшись в зеркало, станет ясно, настолько подходит наряд, в том числе при разных световых бликах. Это убережет потребителей от напрасной траты средств на неподходящий гардероб...

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