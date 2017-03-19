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У жителей Херсона взламывают аккаунты в соцсетях

По последним оперативным данным, жители Херсона столкнулись с серией массовых хакерских атак в социальной сети Facеbook. Обозреватели говорят, что угроза взлома происходит как бы от самого владельца социальной ячейки.
У жителей Херсона взламывают аккаунты в соцсетях


 В первую очередь вредоносные сообщения с прикрепленным видео отсылаются автоматически всем друзьям на странице. Человек, получивший сообщение, ничего не подозревая, переходит по ссылке, прикрепленной к файлу, и его компьютер попадает под атаку. Аналогично хакеры смогли и внедрить данную методику на сеть "ВКонтакте".
Хотя на Украине этот ресурс официально запрещен правительством, умные пользователи научились открывать его и продолжать общаться. Но для хакеров нет преград, они внедрили атаки по новой методологии...

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