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Шоу-Биз и культура

Последние новости дом 2 на сегодня 05.01.2018

Последние новости и слухи на 5 января:
Последние новости дом 2 на сегодня 05.01.2018




Александр Задойнов утверждает, что не может навестить свою младшую дочь Сашеньку, потому как Элина Камирен скрывает местонахождения девочки.




Между Александрой Шевой и Майей Донцовой началась война. Донцова обвинила Шеву в том, что та забила на дочь и не видела своего ребенка уже год. Шева обвинила Майю в том, что та сует нос не в свое дело, вместо того, чтобы отношениями заниматься, ведь на самом деле не знает, насколько часто Саша общается с дочкой.




Ольга Бузова решила заставить Виталия Малышева принять участие в конкурсе «Свадьба на миллион» вместе с Дашей Лымарь. Ведущая считает, что конкурс их может очень сблизить.




Островитяне считают единственной искренней парой, достойной победы в конкурсе «Свадьба на миллион», Сергея Кучерова и Юлю Ефременкову. Многие ребята на поляне согласны с ними и уже начали активно пиарить пару, хотя конкурс еще не начался.




Последние новости дом 2 от kvedomosti.com на сегодня 05.01.2018 – Ольга Бузова практически умирает дома от простуды и предательства близких… в ожидании «доктора Айболита» с лекарствами. Самыми преданными, верными и любящими оказались две ее собаки…



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