Последние новости дом 2 на сегодня 05.01.2018

Последние новости и слухи на 5 января:Александр Задойнов утверждает, что не может навестить свою младшую дочь Сашеньку, потому как Элина Камирен скрывает местонахождения девочки.Между Александрой Шевой и Майей Донцовой началась война. Донцова обвинила Шеву в том, что та забила на дочь и не видела своего ребенка уже год. Шева обвинила Майю в том, что та сует нос не в свое дело, вместо того, чтобы отношениями заниматься, ведь на самом деле не знает, насколько часто Саша общается с дочкой.Ольга Бузова решила заставить Виталия Малышева принять участие в конкурсе «Свадьба на миллион» вместе с Дашей Лымарь. Ведущая считает, что конкурс их может очень сблизить.Островитяне считают единственной искренней парой, достойной победы в конкурсе «Свадьба на миллион», Сергея Кучерова и Юлю Ефременкову. Многие ребята на поляне согласны с ними и уже начали активно пиарить пару, хотя конкурс еще не начался.Последние новости дом 2 от kvedomosti.com на сегодня 05.01.2018 – Ольга Бузова практически умирает дома от простуды и предательства близких… в ожидании «доктора Айболита» с лекарствами. Самыми преданными, верными и любящими оказались две ее собаки…...