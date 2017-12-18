РџСЂРѕРґР°Р¶Рё РєСЂРѕСЃСЃРѕРІРµСЂР° Volkswagen T-Cross СЃС‚Р°СЂС‚СѓСЋС‚ РґРѕ РєРѕРЅС†Р° 2018 РіРѕРґР°

Р’РёРґРµРѕС‚РёР·РµСЂ Volkswagen СЂР°СЃРєСЂС‹РІР°РµС‚ РІР°Р¶РЅРµР№С€РёРµ РїР»Р°РЅС‹ РєРѕРјРїР°РЅРёРё РЅР° РіРѕРґ. РћРґРЅРѕР·РЅР°С‡РЅРѕ РІ 2018 РіРѕРґСѓ Р±СѓРґРµС‚ РїСЂРµРґСЃС‚Р°РІР»РµРЅ T-Cross, Р° С‚Р°РєР¶Рµ РЅР°С‡РЅСѓС‚СЃСЏ РїСЂРѕРґР°Р¶Рё, РѕРґРЅР°РєРѕ РЅРµ СѓРєР°Р·Р°РЅР° С‚РѕС‡РЅР°СЏ РґР°С‚Р° РґРµР±СЋС‚Р°. РђРІС‚РѕСЌРєСЃРїРµСЂС‚С‹ СЃС‡РёС‚Р°СЋС‚, С‡С‚Рѕ РѕС„РёС†РёР°Р»СЊРЅРѕ РЅРѕРІРёРЅРєСѓ РїСЂРµРґСЃС‚Р°РІСЏС‚ РІ РїРµСЂРІРѕР№ РїРѕР»РѕРІРёРЅРµ РіРѕРґР° РІ СЂР°РјРєР°С… Р°РІС‚РѕСЃР°Р»РѕРЅР° РІ Р–РµРЅРµРІРµ.
Volkswagen T-Cross РїРѕСЃС‚СЂРѕРµРЅ РЅР° Р±Р°Р·Рµ РєРѕРЅС†РµРїС‚-РєР°СЂР° T-Cross Breeze, РїСЂРµР·РµРЅС‚Р°С†РёСЏ РєРѕС‚РѕСЂРѕРіРѕ СЃРѕСЃС‚РѕСЏР»Р°СЃСЊ РµС‰С‘ РІ 2016 РіРѕРґСѓ. РџСЂРѕРёР·РІРѕРґРёС‚РµР»СЊ СѓС‚РѕС‡РЅРёР», С‡С‚Рѕ СЃРµСЂРёР№РЅР°СЏ РІРµСЂСЃРёСЏ Р±СѓРґРµС‚ РёРјРµС‚СЊ С‚РІРµСЂРґСѓСЋ РєСЂС‹С€Сѓ, РІ РѕС‚Р»РёС‡РёРµ РѕС‚ РїСЂРѕС‚РѕС‚РёРїР°. Рђ С‚Р°РєР¶Рµ РєСЂРѕСЃСЃРѕРІРµСЂ СЃРѕС…СЂР°РЅРёС‚ СЃС‚РёР»СЊ Р°РєС‚СѓР°Р»СЊРЅС‹С… Р°РІС‚Рѕ Р±СЂРµРЅРґР°. РЎР°РјС‹Р№ РјР°Р»РµРЅСЊРєРёР№ SUV Р±СѓРґРµС‚ СЂР°Р·СЂР°Р±РѕС‚Р°РЅ РЅР° СѓРєРѕСЂРѕС‡РµРЅРЅРѕР№ РїР»Р°С‚С„РѕСЂРјРµ MQB. РћР¶РёРґР°РµС‚СЃСЏ, С‡С‚Рѕ РјРѕРґРµР»СЊ Р±СѓРґРµС‚ РґРѕСЃС‚СѓРїРЅР° РІ РґРІСѓС…С†РІРµС‚РЅРѕРј РёСЃРїРѕР»РЅРµРЅРёРё.
...