| | В Украине рассказали, каким будет главное политическое событие 2018 года
Политика

В Украине рассказали, каким будет главное политическое событие 2018 года

суббота, 06 января 2018, 03:45
Поделиться
переглянути новину українською
Главным событием украинской политики в 2018 году, по мнению экспертов, будет вступление страны в активную фазу избирательной кампании перед выборами президента и парламента в 2019-м.
"Украина на пороге глобальных изменений политического ландшафта, мы будем наблюдать смену поколений: уйдут политики, которые сформировались в постсоветской Украине, будем видеть появление новых лиц", - считает политолог Андрей Золотарев.
"Следует также ожидать борьбы отдельных персонажей друг с другом. История с Михеилом Саакашвили еще не закончена, и можно будет много таких линий конфликта найти в 2018 году, потому что все основные игроки в политикуме так или иначе отметятся своим участием в избирательной кампании. На этом поле будут происходить основные дискуссии и дебаты, фактически мы увидим расслоение на три-четыре различные группы в украинском политикуме", - резюмировал политолог Ярослав Макитра.
Более подробно о том, каким будет наступивший год для Украины читайте в материале "Апострофа" - Кремль будет принуждать к уступкам по Донбассу, а украинские политики разделятся на несколько групп...

Еще по теме

Кремль будет принуждать к уступкам по Донбассу, а украинские политики разде ...

Кремль будет принуждать к уступкам по Донбассу, а украинские политики разде ...

Вчера, 15:56
Читать
Что готовит Путин для Украины в 2018 году: появился прогноз

Что готовит Путин для Украины в 2018 году: появился прогноз

Вчера, 15:55
Читать
В Украине рассказали, как Порошенко пытается водить за нос Запад

В Украине рассказали, как Порошенко пытается водить за нос Запад

Вчера, 15:55
Читать
Не Саакашвили: названы главные угрозы для украинской власти в 2018 году

Не Саакашвили: названы главные угрозы для украинской власти в 2018 году

1-01-2018, 21:15
Читать
Луценко от него не отстанет: в Украине рассказали, как атаки властей отразя ...

Луценко от него не отстанет: в Украине рассказали, как атаки властей отразя ...

14-12-2017, 23:47
Читать
В России объяснили, почему украинский вопрос не поможет Путину победить на ...

В России объяснили, почему украинский вопрос не поможет Путину победить на ...

28-02-2017, 06:50
Читать
Политика

Редактор раздела Политика
Написать на e-mail