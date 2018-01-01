В Украине рассказали, каким будет главное политическое событие 2018 года

суббота, 06 января 2018, 03:45Поделитьсяпереглянути новину українськоюГлавным событием украинской политики в 2018 году, по мнению экспертов, будет вступление страны в активную фазу избирательной кампании перед выборами президента и парламента в 2019-м."Украина на пороге глобальных изменений политического ландшафта, мы будем наблюдать смену поколений: уйдут политики, которые сформировались в постсоветской Украине, будем видеть появление новых лиц", - считает политолог Андрей Золотарев."Следует также ожидать борьбы отдельных персонажей друг с другом. История с Михеилом Саакашвили еще не закончена, и можно будет много таких линий конфликта найти в 2018 году, потому что все основные игроки в политикуме так или иначе отметятся своим участием в избирательной кампании. На этом поле будут происходить основные дискуссии и дебаты, фактически мы увидим расслоение на три-четыре различные группы в украинском политикуме", - резюмировал политолог Ярослав Макитра.Более подробно о том, каким будет наступивший год для Украины читайте в материале "Апострофа" - Кремль будет принуждать к уступкам по Донбассу, а украинские политики разделятся на несколько групп...