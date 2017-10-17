Новое мощное оружие в Украине: военный эксперт сделал важное уточнение

пятница, 05 января 2018, 21:50Поделитьсяпереглянути новину українськоюНовый украинский оперативно-тактический ракетный комплекс "Гром-2" разрабатывается в интересах иностранного заказчика.Об этом "Апострофу" рассказал директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец."На самом деле сейчас речь идет только о завершении определенных этапов работ, связанных с созданием комплекса для инозаказчика. Это длительный процесс, который связан с определенными технологическими препятствиями и задачами, которые украинская сторона решает", - сказал он.Згурец подчеркнул, что при определенных обстоятельствах "Гром-2" уже давно мог бы находиться на вооружении Украины."Такие комплексы создаются в течение 7-10 лет. Если бы украинская власть финансировала этот проект с тех пор, когда он был основан, а этому проекту не менее 12 лет в разных версиях, то это оружие уже было бы. И действительно оно было бы способно выполнять те задачи, о которых говорится", - считает директор Defense Express.Указанные задачи, говорит он, во время военных действий на Донбассе решались с применением ракетных комплексов "Точка-У"."Во время начала войны мы решали эти задачи за счет комплексов "Точка" со всеми рисками применения, связанными с тем, что этот комплекс имел кучу технических проблем. И не только с точностью, но и с тем, что не все ракеты долетали до целей именно потому, что они уже были старыми, а их ресурс не продлевался", - говорит военный эксперт."Сейчас мы говорим только о том, что в течение короткого промежутка времени Украина за счет увеличенного финансирования этого проекта обеспечила завершение определенного первого цикла работ и приступает к другому этапу работ, связанному с созданием этого оружия", - добавил Згурец.Подробнее читайте в материале "Апострофа": "Новое украинское оружие: почему занервничали в Москве"...