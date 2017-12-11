Не только оружие: на Западе назвали еще одну вещь, которая нужна Украине для противодействия агрессии России

пятница, 05 января 2018, 21:20Поделитьсяпереглянути новину українськоюСША должны поддерживать Украину в ее противостоянии с Россией не только предоставлением оружия, но и подталкивая ее к проведению реформ.Об этом пишет сотрудник Atlantic Council, экс-помощник министра обороны США Майкл Карпентер в статье для издания Foreign Policy."Предоставляя Украине защитное противотанковое оружие, администрация Трампа сделала важный шаг на пути к защите страны от российской агрессии. Теперь администрация должна развивать эти расширенные отношения, совершенствуя и расширяя программу военной подготовки США в Украине и используя рычаги США, чтобы привлечь внимание украинских лидеров к проведению антикоррупционных реформ", - отметил Карпентер.Он подчеркнул, что сейчас, когда вооруженные силы Украины сильнее и могут держать оборону против российских сил, коррупция, стала самой большой угрозой суверенитету Украины и ее евроатлантическим устремлениям.Карпетнер пишет, что РФ не ожидала такого сопротивления со стороны Украины на военную агрессию и поэтому теперь пытается разделить нашу страну изнутри."Их (россиян, - ред.) цель проста: использовать коррупцию, чтобы стравливать украинцев друг против друга и блокировать путь страны к европейской интеграции. С приближающимися президентскими и парламентскими выборами в 2019 году Кремль уделяет основное внимание поддержке тех партий и политиков, которых можно легко купить или манипулировать. Хотя конечной целью президента России Владимира Путина является контроль над правительством в Киеве, он также может быть довольно доволен фрагментированным и разделенным украинским государством", - заявил Карпентер, подчеркнув, что поэтому США должны использовать свое влияние, чтобы в Украине прошли антикоррупционные реформы.По его словам, сейчас в Украине ряд государственных должностей занимают "блестящие реформаторы", которые действительно могут проводить реформы. А для поощрения данных реформ Запад может использовать финансовые рычаги."Западные инвестиции в реальную экономику Украины обеспечили бы правильное сочетание политических стимулов для продвижения реформ, а инвестиции, были бы обусловлены строгими критериями борьбы с коррупцией. Объем капитала, необходимый для поддержки этого инвестиционного фонда - где-то порядка 6 миллиардов долларов в год, - довольно скромный по сравнению с Европейским фондом стратегических инвестиций в размере 378 миллиардов долларов", - подчеркнул Майкл Карпентер.Он обратил внимание, что в ином случае в Россия может обернуть вспять прозападные курс Украины при помощи своих финансовых инструментов."И если эти коррумпированные интересы вернутся назад, как это произошло после Оранжевой революции, результат будет намного более дорогостоящим для Запада в долгосрочной перспективе - экономически и геополитически. Именно поэтому США и Европа должны сосредоточить внимание на том, чтобы помочь Украине победить на обоих ее стратегических фронтах: на востоке, где ее солдаты защищают суверенитет и территорию Украины от продолжающейся агрессии России и внутри страны, поскольку реформаторы все чаще сражались в борьбе против старой системы. Ставки слишком высоки для того, чтобы Запад стоял в стороне", - констатирует Карпентер.Как сообщал "Апостроф", недавно издание The Washington Post поддержало решение Трампа о предоставлении оружия Украине...