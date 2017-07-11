Дмитрий Хворостовский: вдова певца показала рождественские семейные фотографии

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Новый год-2018 на Софийской площади. Опубликована программа мероприятий
В центре Киева произошел взрыв
Раскопки под Почтовой площадью законсервировали: дальнейшие работы могут обрушить центр Киева
Киев в новогоднюю ночь будет усиленно охранять полиция
Новогодний подарок: украинские спасатели снялись для праздничного календаря
Область
Борисполь в Киевском облсовете будут представлять три депутата
Убийцы задержаны
Сельские жители не хотят перемен
Дорогая справка
Результаты выборов в Переяславском районе
Политика
Не только оружие: на Западе назвали еще одну вещь, которая нужна Украине для противодействия агрессии России
Новое мощное оружие в Украине: военный эксперт сделал важное уточнение
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Наконец-то сориентировался: в России обратили внимание на интересную деталь в новогодней речи Путина
Беларусь намерена закрыть генконсульство в Одессе
Экономика
За последние 2 года Украина существенно нарастила экспорт водки
Женский журнал Elle представил особый хэтчбек Citroen C3
Перевозки по маршруту Москва-Каир возобновятся с февраля текущего года
"Русский мир" беспощаден: в сети рассказали свежие подробности о торговле в Луганске
Бесплатные медуслуги казахстанцам предоставят 600 частных клиник
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Придется разводиться с женами: разведчики из США рассказали о панике среди путинских олигархов
В Японии ошибочно сообщили о мощном землетрясении
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В России умерла известная телеведущая
Социум
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Киевские Ведомости
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Анатолий Карпенко
Редактор раздела Шоу-Биз и культура
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