Ирина Шейк: модель празднует свой 32-й День рождения

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Новый год-2018 на Софийской площади. Опубликована программа мероприятий
В центре Киева произошел взрыв
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Результаты выборов в Переяславском районе
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События
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Социум
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Киевские Ведомости
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Анатолий Карпенко
Редактор раздела Шоу-Биз и культура
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