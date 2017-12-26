Лучшие приложения для обработки фотографий на iPhone

В App Store тысячи приложений для фотообработки. Мы отобрали семь лучших редакторов, которые будут полезны любителям мобильной фотографии.Enlight Photofox (бесплатно, дополнительные возможности по подписке)Enlight Photofox — вторая версия популярного редактора для обработки фотографий. В нём есть большая коллекция фильтров, которые пользователь может самостоятельно настраивать. Во второй версии появилась возможность работы со слоями и редактирование RAW-файлов.VSCO (бесплатно)Одно из самых популярных приложений в своей категории. Разработчики VSCO создали фоторедактор с большим количеством красивых фильтров, а также с большой базой инструментов для тонкой настройки снимка.Snapseed (бесплатно)Знаменитый фоторедактор, который купила Google в 2012 году. В Snapseed есть уникальные функции, которые помогут улучшить фотографию — например «Кисть» и «Выборочная коррекция». С их помощью можно редактировать отдельные участки изображения.Facetune (299 руб.)Приложение от создателей Enlight. Facetune — лучший фоторедактор для ретуши лица. Фотографии, обработанные в Facetune, выглядят более естественно, в отличие от конкурентов.Adobe Lightroom (бесплатно)Этот редактор подойдёт для тонкой цветокоррекции снимка. В Lightroom есть большое количество настроек для изменения цвета и освещения фотографии.TouchRetouch (149 руб.)Популярный редактор, с помощью которого можно убрать нежелательные объекты с фотографии.Lens Distortions (бесплатно)В Lens Distortions есть большое количество бликов, которые помогут украсить фотографию. Каждый эффект можно тщательно настроить, а на фотографию наложить фильтр.Следите за новостями Apple в нашем Telegram-канале, а также в приложении MacDigger на iOS...