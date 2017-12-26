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Наука

Лучшие приложения для обработки фотографий на iPhone

В App Store тысячи приложений для фотообработки. Мы отобрали семь лучших редакторов, которые будут полезны любителям мобильной фотографии.
Лучшие приложения для обработки фотографий на iPhone
Enlight Photofox (бесплатно, дополнительные возможности по подписке)
Лучшие приложения для обработки фотографий на iPhone
Enlight Photofox — вторая версия популярного редактора для обработки фотографий. В нём есть большая коллекция фильтров, которые пользователь может самостоятельно настраивать. Во второй версии появилась возможность работы со слоями и редактирование RAW-файлов.VSCO (бесплатно)
Лучшие приложения для обработки фотографий на iPhone
Одно из самых популярных приложений в своей категории. Разработчики VSCO создали фоторедактор с большим количеством красивых фильтров, а также с большой базой инструментов для тонкой настройки снимка.Snapseed (бесплатно)
Лучшие приложения для обработки фотографий на iPhone
Знаменитый фоторедактор, который купила Google в 2012 году. В Snapseed есть уникальные функции, которые помогут улучшить фотографию — например «Кисть» и «Выборочная коррекция». С их помощью можно редактировать отдельные участки изображения.Facetune (299 руб.)
Лучшие приложения для обработки фотографий на iPhone
Приложение от создателей Enlight. Facetune — лучший фоторедактор для ретуши лица. Фотографии, обработанные в Facetune, выглядят более естественно, в отличие от конкурентов.Adobe Lightroom (бесплатно)
Лучшие приложения для обработки фотографий на iPhone
Этот редактор подойдёт для тонкой цветокоррекции снимка. В Lightroom есть большое количество настроек для изменения цвета и освещения фотографии.TouchRetouch (149 руб.)
Лучшие приложения для обработки фотографий на iPhone
Популярный редактор, с помощью которого можно убрать нежелательные объекты с фотографии.Lens Distortions (бесплатно)
Лучшие приложения для обработки фотографий на iPhone
В Lens Distortions есть большое количество бликов, которые помогут украсить фотографию. Каждый эффект можно тщательно настроить, а на фотографию наложить фильтр.Следите за новостями Apple в нашем Telegram-канале, а также в приложении MacDigger на iOS...

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