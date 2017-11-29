Голосовые сообщения – это супер. Но только в Telegram

Павел Городницкий – о противоречивой технологии, которая делает мессенджеры в тысячу раз полезнее.К голосовым сообщениям нереально относиться нейтрально: ими либо пользуешься, либо ненавидишь. Всего год назад я был радикальным хейтером войсов – мне искренне казалось, что минусы перевешивают плюсы.Судите сами:Текстовое сообщение можно прочитать между делом, а ради голосового нужно отвлекаться и посвящать время только ему.Не существует поиска по голосовым сообщениям. Тебе что-то надиктовали, ты потерял – и привет. Придется прослушать кучу месседжей, чтобы найти нужное.Отвратительный уровень риторики у большинства адептов голосовых сообщений. 30 секунд – из них 5 уходит на паузы, 5 – на эээээканье, 5 – на шорохи, 10 – на слова-паразиты, 5 – на саму суть.Мне казалось, что если хочешь пообщаться и передать интонацию, можно просто позвонить. Поэтому в голосовых чатах я чувствовал себя примерно как Людвиг ван Бетховен из легендарного мема.Всё изменилось, как только я попал в ситуацию, когда требовалось дать содержательный ответ, но времени на набор текста просто не было. Пришлось зажимать виртуальный микрофончик и бормотать, чувствуя себя полным кретином.На второй раз стало проще. На третий – вообще изи. Потом стеснение окончательно отступило – я заценил, что голосовые сообщения тоже бывают удобными и нестыдными.Правда, для себя я выработал вполне конкретный кодекс:По возможности уточнять, удобно ли собеседнику слушать мой войс, или нужно все-таки напрячься и набить текст с клавиатуры. Важные вопросы гораздо надежнее обсуждать письменно – это факт.Извиняться, если перехожу на голосовые без предупреждения.Контролировать себя, не экать и не говорить ничего лишнего – обидно сокращать чью-то жизнь даже на 30 несодержательных секунд.Не записывать войсы в очень шумных местах. Обычно получается чудовищное качество – незачем мучить собеседника.Не слушать чужие голосовые через внешний динамик, если я не один в помещении. Только через разговорный динамик (да, так можно, если прислонить к уху) или через наушники.В последние 3-4 месяца у меня не проходит и дня без общения с кем-нибудь через войсы.Так в разы удобнее рассказывать длинные истории и реально круче передавать эмоции.В комбинации с текстовыми сообщениями войсы просто шикарны, но я до сих пор недолюбливаю чаты, где разговаривают строго голосовыми. Это какое-то безумие и фестиваль лени – местные обитатели даже слово «ага» произносят ротиком, а не настукивают пальцами.Теперь о самом грустном.Нормально пользоваться войсами можно только в Telegram. Сейчас объясню, почему.Дело в том, что VK, фейсбуку и вотсаппу абсолютно плевать на удобство пользователей.Итак, в Telegram слушать голосовые можно в любом состоянии: когда открыт текущий диалог, когда открыт любой другой диалог, когда Telegram вообще свернут и когда экран заблокирован. Всегда. Это супер.В WhatsApp почти так же, но параллельно нельзя ходить в другие диалоги самого вотсаппа. Это раздражает: получается, когда слушаешь чей-то войс, вся переписка в WhatsApp замораживается.Но у фейсбука и «ВКонтакте» всё еще хуже. Там нужно находиться строго внутри приложения, строго внутри диалога и строго со включенным экраном.Полнейший провал. Как можно так отчаянно наплевать на собственный интерфейс? Как можно так нагло забивать на пользователей, которые, быть может, хотели бы пользоваться голосовыми сообщениями?Когда я вижу непрослушанный войс не в телеграме, я морщусь и максимально оттягиваю тот момент, когда мне нужно будет сидеть и смиренно слушать чье-то послание.Выводов два: голосовые сообщения – это прекрасно, но безумно жаль, что на 100% их важность и нужность признал только Павел Дуров.Остальные реализовали функцию чисто для галочки. Позор...