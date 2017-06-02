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Новый год-2018 на Софийской площади. Опубликована программа мероприятий
В центре Киева произошел взрыв
Раскопки под Почтовой площадью законсервировали: дальнейшие работы могут обрушить центр Киева
Киев в новогоднюю ночь будет усиленно охранять полиция
Новогодний подарок: украинские спасатели снялись для праздничного календаря
Область
Борисполь в Киевском облсовете будут представлять три депутата
Убийцы задержаны
Сельские жители не хотят перемен
Дорогая справка
Результаты выборов в Переяславском районе
Политика
Абэ: оснащение японских истребителей крылатыми ракетами необходимо для защиты населения
Новгородец планирует победить Путина и стать президентом России
Навальному окончательно запретили участвовать в выборах президента
СМИ узнали о серьезной болезни у украинского министра
У Порошенко гневно отреагировали на скандал в ВСУ с грузинскими добровольцами
Экономика
Visa не будет поддерживать предоплаченные биткоин-карты в Европе
В Европе стартовал сбор заказов на Tesla Semi
Займер - поможет всем
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Ярко-зелёные НЛО наблюдали в США и Британии на Новый год
Власти Вашингтона будут убивать крыс сухим льдом
В Турции многодетный отец упал со скалы и погиб во время съемки
В Пиренеях сноубордист скрылся от вызванной им лавины
В Мексике убили журналиста влиятельного издания
Социум
Ленин переворачивается в гробу: соцсети повеселило рождественское поздравление от российских коммунистов
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Авто
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Киевские Ведомости
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Переходный возраст: специалисты рассказали как пережить трудный возраст
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Валерия Лукьянова
Редактор раздела Социум
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