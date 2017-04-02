| | В 2017 году Volvo продала рекордное количество автомобилей
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В 2017 году Volvo продала рекордное количество автомобилей

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По итогам ушедшего 2017 года шведская компания Volvo Cars реализовала по всему миру рекордное количество автомобилей – 571 577 единиц. Этот показатель на 7% больше, чем в 2016 году.
В 2017 году Volvo продала рекордное количество автомобилей

Два поколения Volvo XC60
Volvo Cars
Как сообщается в официальном пресс-релизе шведского бренда, который теперь принадлежит китайскому концерну Geely, основными драйверами роста объёма продаж в 2017 году стали модели Volvo S90 и Volvo XC60.

В компании напоминают, что эти автомобили построены на совершенно новой модульной платформе CMA. Среднеразмерный кроссовер Volvo XC60 нового поколения сменил самую продаваемую модель компании.

Продажи машины Volvo XC60 начались только в прошлом году, и на неё в компании возлагают огромные надежды. Автомобиль стал более премиальным, и теперь готов на равных конкурировать с BMW X3, Audi Q5 и Mercedes-Benz GLC.


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Согласно данным производителя, самым развивающимся рынком для компании Volvo в 2017 году стал Китай. Как отмечают эксперты, немалая заслуга в этом «материнского» концерна Geely. В сравнении с 2016 годом продажи автомобилей марки Volvo в Поднебесной «подросли» на 25,8%.
В 2017 году Volvo продала рекордное количество автомобилей

Седан Volvo S90
Фото: Volvo Cars
Также неплохой рост объёма продаж автомобилей Volvo в 2017 году показал Азиатско-Тихоокеанский регион (+20,9%). В свою очередь, в Европе, на Ближнем Востоке и Африке продажи бренда в прошлом году увеличились на 3,3%. При этом Северная и Южная Америка показала скромный прирост в 0,7%.

Руководство шведской компании Volvo Cars с оптимизмом смотрит в 2018 год. По мнению представителей марки, старт продаж компактного кроссовера Volvo XC40 должен обеспечить в новом году ещё лучшие показатели.
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