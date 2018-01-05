Выгоняют каждый день копать: сети впечатлило фото пенсионерки в окопах боевиков ДНР

воскресенье, 07 января 2018, 05:37Поделитьсяпереглянути новину українськоюВ сети появилось фото пенсионерки, которую боевики так называемой ДНР каждый день заставляют бабушку приходить на линию окопов.Об этом на своей странице в Twitter написал 6 января, опубликовав снимок, пользователь с ником Белый хозяин."Фото сделано на этой неделе, где - не скажу, по известной причине Линия окопов врага. Бабку сепары каждый день выгоняют мешки с песком тягать, и копать. На вид ей - лет 60-70. Ещё пару дряхлых стариков видел, там-же. Жесть, конечно:( За достоверность фото - ручаюсь, разумеется", - написал он."Пенсионная реформа дыныры", "Сюрреализм какой-то", "Но тут еще не известно, выгоняют ли ту бабку или она по собственной воли мешки тягает", "Докричалися "Раша приди!", - пишут комментаторы.Как сообщал "Апостроф", в оккупированном Донецке для детей провели театрализованную экскурсию "Новый год на фронте", реконструировав обстановку праздника в партизанском отряде и военном госпитале...