Ленин переворачивается в гробу: соцсети повеселило рождественское поздравление от российских коммунистов

воскресенье, 07 января 2018, 03:40Поделитьсяпереглянути новину українськоюВ соцсети смеются над обращением лидера КПРФ Геннадия Зюганова в связи с празднованием Рождества.Текст и фото с забавным слоганом опубликованы на сайте партии."В этот великий праздник всех нас не покидают заботы о том, что ждет страну, наши семьи, наших близких. Хлеб наш насущный - продовольственная безопасность России. И это не только ответственность правительства, допустившего, что русская пашня заросла бурьяном. Вопиюще несправедливая ситуация, когда богатства страны принадлежат кучке олигархов, а многие сферы экономики управляются хищниками-глобалистами", - говорится в обращении."Вперед в Каменный Век, Товарищи, Ура!", "Ленин в своём гробу не просто переворачивается, а превратился в турбину", "А если его ещё и к генератору подключить, то Россия обгонит все страны мира в области сильно альтернативных источников энергии", - пишут комментаторы.Как сообщал "Апостроф", прокремлевский телеканал RT к Рождеству по Григорианскому календарю (25 декабря) опубликовал видеоролик под названием "Дед Мороз вместо Санта-Клауса: "русские хакеры" взломали Рождество"...