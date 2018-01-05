Toyota показала заднюю оптику обновленного седана Avalon

На сегодняшний день известно, что новый «Авалон» будет построен на архитектуре TNGA, которая станет базовой для большинства моделей «Тойота» к 2020 году. Об этом пишет Киевские Ведомости со ссылкой на daily-motor.ru.
Новый Avalon получит в оснащение 2,5 и 3,5-литровые бензиновые моторы, функционирующие в связке с бесступенчатым вариатором или 8-скоростной автоматической трансмиссией.
Также японцы планируют вывести на рынок и гибридную версию этого седана, которая будет работать на базе младшего 2,5-литрового двигателя. Суммарная мощность установки составит около 210 лошадиных сил.
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Продажи нового Toyota Avalon стартуют уже летом 2018 года. Вероятность того, что новинка поступит в реализацию в России, близка к нулю...