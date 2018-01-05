| | Toyota показала заднюю оптику обновленного седана Avalon
Авто

Toyota показала заднюю оптику обновленного седана Avalon

Toyota показала заднюю оптику обновленного седана Avalon
Японская автомобильная компания Toyota опубликовала тизер обновленного седана Avalon, который представят на автосалоне в Детройте 15 января. На выложенном в сеть изображении продемонстрирован дизайн задней оптики этой модели.

На сегодняшний день известно, что новый «Авалон» будет построен на архитектуре TNGA, которая станет базовой для большинства моделей «Тойота» к 2020 году. Об этом пишет Киевские Ведомости со ссылкой на daily-motor.ru.

Новый Avalon получит в оснащение 2,5 и 3,5-литровые бензиновые моторы, функционирующие в связке с бесступенчатым вариатором или 8-скоростной автоматической трансмиссией.

Toyota показала заднюю оптику обновленного седана Avalon


Также японцы планируют вывести на рынок и гибридную версию этого седана, которая будет работать на базе младшего 2,5-литрового двигателя. Суммарная мощность установки составит около 210 лошадиных сил.

Toyota показала заднюю оптику обновленного седана Avalon


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Продажи нового Toyota Avalon стартуют уже летом 2018 года. Вероятность того, что новинка поступит в реализацию в России, близка к нулю...

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