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Бузова собралась стать тренером сборной России по футболу

Бузова собралась стать тренером сборной России по футболу
Телеведущая Ольга Бузова не исключила возможности стать тренером сборной России по футболу. Об этом она написала в Instagram.

«Я поняла, чего мне не хватало для полного счастья, — стать вожаком футбольного клуба, а там недалеко и до тренера сборной России. Главное, успеть провернуть это все до чемпионата мира по футболу 2018 года», — заявила телеведущая.

Об этом пишет Киевские Ведомости со ссылкой на Rambler.

Бузова отметила, что умеет мотивировать и способна устроить переворот в российском футболе. Она также добавила, что с симпатией относится к московскому «Спартаку».

В 2012 году телеведущая вышла замуж за полузащитника московского «Локомотива» Дмитрия Тарасова. В декабре 2016 года они развелись.

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Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России на 12 стадионах...

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