«Посмотреть страшно»: Видео природной зоны Воронежа шокировало соцсети

Жителей Воронежа возмутило состояние, в котором пребывает заваленный мусором и поваленными деревьями лес в местном микрорайоне Машмет. Широкий общественный резонанс данная ситуация вызвала после того, как в социальных сетях один из горожан опубликовал видео с природной зоны.Пользователи из числа жителей города обвинили в произошедшем муниципальные власти, которые не организовывают уборку территории. Многие участники обсуждания отметили, что такой беспорядок можно заметить в разных частях Воронежа.На кадрах видно, что оператора окружает не лесной массив, а обломанные, заваленные деревья, мусор, сорняк и грязь. Мужчина с сожалением в голосе вспоминает, что раньше это место было достаточно ухоженным, а сейчас ни одно хозяйство за ним не ухаживает.«Лесочек был когда-то очень хороший, здесь жили даже белки. А сейчас здесь такая гадость, просто ужас какой-то, даже посмотреть страшно», - возмущается автор ролика.Ранее мы писали, что в Красноярске введёт режим «черного неба». Причиной подобных мер стал высокий уровень загрязнения атмосферного воздуха, зафиксированный в городе...