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События

Пропавшая в Нижнем Новгороде девушка найдена живой через полгода

Уроженка города Нижний Новгород Галина Соколова по прошествии 6 месяцев поисков найдена живой. В последний раз 26-летнюю девушку видели в районе Автозавода летом прошлого года.
Пропавшая в Нижнем Новгороде девушка найдена живой через полгода
Напомним, что жительница Нижнего Новгорода Галина Соколова, в возрасте 26 лет, исчезла 12 августа прошлого года, она ушла из своего дома, куда впоследствии не вернулась. Через полтора месяца после ее неожиданной пропажи, прохожие заметили девушку недалеко от 190-й школы, расположенной в Автозаводском районе города, а дальнейшие поисковые мероприятия затянулись до зимы. В начале нового года исчезнувшую девушку удалось отыскать. Она жива, однако все подробности ее исчезновения пока держат в тайне...

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