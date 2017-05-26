Глобальное потепление обесцвечивает рифы быстрее, чем когда-либо

сегодня в 16:00В ходе всемирного исследования 100 рифов было установлено, что кораллы будут обесцвечиваться каждые шесть лет. Впервые это явление было зафиксировано в 1980 году, и теперь с завидным постоянством прогрессирует. Бездумность человеческой деятельности приводит к дальнейшему повышению температуры моря, рифы в ближайшие десятилетия могут обесцвечиваться в каждое жаркое лето.«Ученые прогнозируют, что в ближайшие 30-40 лет обесцвечивание рифов продолжится, если люди не будут реагировать на изменение климата», - сказал один из авторов исследования Эндрю Бэрд в интервью Australian Radio Broadcasting Corp.Коралловые рифы повреждаются обчень быстрыми темпами. Даже ранее безопасные массивы кораллов рискуют быть поврежденными к середине ХХІ века. Обесцвечивание кораллов является серьезной проблемой, оно не сразу приводит к гибели, но подвергает коралл существенно большему риску смерти.Обесцвеченный коралл отторгает водоросли, которые помогают ему пережить стрессы, в частности потепление. Без водорослей, благодаря которым коралл имеет яркую расцветку, он обесцвечивается и голодает. Чтобы полностью восстановиться от обесцвечивания, кораллу, как правило, требуется 10-15 лет.«Потепление на 1,5-2 °С выше доиндустриальных условий неизбежно приведет к дальнейшей деградации мировых рифов», - говорится в докладе.Исследование, проведенное 25 исследователями во главе с Терри Хьюзом из австралийского исследовательского центра Совета передового опыта по изучению коралловых рифов, показало, что 31% изученных рифов подвергались риску обецвечивания в 2016 году по сравнению с 4% в 1980-х годах.В прошлом обесцвечивание кораллов происходило, когда более теплые ветры и погодные условия Эль-Ниньо нагревали морские поверхности. Теперь рифы обесцвечиваются даже при отсутствие этих ветров, поскольку глобальное потепление повышает температуру моря без помощи Эль-Ниньо. (Источник: bloomberg.com)...