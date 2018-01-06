Стала известна дата похорон убитой правозащитницы Ноздровской

понедельник, 08 января 2018, 01:50Поделитьсяпереглянути новину українськоюПохороны убитой на Киевщине правозащитницы Ирины Ноздровской состоятся во вторник, 9 января.Об этом на своей странице в Facebook сообщила дочь покойной Анастасия Ноздровская."Похороны во вторник", – коротко написала девушка.Она также добавила, что прощание с матерью состоится утром в селе Демидов под Киевом. Точного времени Ноздровская не назвала.Отметим, недавно народный депутат Мустафа Найем заявил, что виновник смертельного ДТП, жертвой которого стала сестра убитой правозащитницы Ирины Ноздровской, Дмитрий Россошанский может вскоре выйти на свободу. По его словам, Россошанский может выйти по амнистии, так как прокуроры не внесли в обвинительный акт важные обстоятельства, при которых было совершено ДТП.Также читайте материал "Апострофа": Много вариантов: друг юристки Ноздровской о версиях убийства и ходе следствия...