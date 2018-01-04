| | Кровавое убийство в центре Киева: появились новые подробности инцидента
Социум

Кровавое убийство в центре Киева: появились новые подробности инцидента

понедельник, 08 января 2018, 01:10
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Стали известны новые подробности убийства на Подоле в Киеве, которое произошло в воскресенье, 7 января.
Как сообщает ТСН со ссылкой на очевидца, жертве срезали брови. На его теле были тюремные татуировки, а в квартире, вероятно, играли в карты. Возле тела убитого также оставили карту.
"Было три-четыре ножевых ранения в ногу. Три удара. И брови срезаны. Там ребята в карты играли. Была оставлена какая карта - отдельно лежала в крови", - рассказал мужчина.
Кровавое убийство в центре Киева: появились новые подробности инцидента

Полиция открыла уголовное производство за умышленное убийство. На данный момент никто не задержан.
Отметим, ранее соседи сообщили, что в квартире, от которой тянулся кровавый след, постоянно играла громкая музыка, а ее жители злоупотребляли алкогольными напитками.
Как сообщал "Апостроф", в полиции рассказали о находках и проблемах в расследовании убийства юристки Ноздровской под Киевом...

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