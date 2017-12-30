Ангелам, которых уже нет: появилось трогательное видео памяти Героев Небесной Сотни

понедельник, 08 января 2018, 00:30Поделитьсяпереглянути новину українськоюПоявилось видео, как дети Героев Небесной Сотни и Камерный девичий хор Киевской средней специализированной музыкальной школы-интерната имени Лысенко по случаю Рождества Христова спели "Колядку для Ангелов".Об этом сообщает "5 канал"."Колядку дети посвятили Ангелам-Хранителям, которые сейчас находятся на Небесах. Именно эти герои первыми отправились на Майдан защищать собственную страну и украинские ценности. Теперь уже их дети продолжают это дело и вспоминают о погибших во время Революции Достоинства родных - с гордостью и сожалением о тех, кого уже не вернешь. Но тех, кто на собственном примере показал, каким должен быть настоящий украинец", - говорится в сообщении.Отметим, записать колядку выразили желание дети и младшие братья и сестры Героев Небесной Сотни.Смотрите Лучшие рождественские поздравления и колядки от украинских звезд: яркие видео.Ранее "Апостроф.Лайм" опубликовал яркие фото и видео о том, как звезды во всем мире праздновали Рождество.Как сообщал "Апостроф", украинский поэт, прозаик и драматург Александр Ирванец по случаю празднования Рождества сочинил колядку, в которой описал современные реалии...