| | Ангелам, которых уже нет: появилось трогательное видео памяти Героев Небесной Сотни
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Ангелам, которых уже нет: появилось трогательное видео памяти Героев Небесной Сотни

понедельник, 08 января 2018, 00:30
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Появилось видео, как дети Героев Небесной Сотни и Камерный девичий хор Киевской средней специализированной музыкальной школы-интерната имени Лысенко по случаю Рождества Христова спели "Колядку для Ангелов".
Об этом сообщает "5 канал".
"Колядку дети посвятили Ангелам-Хранителям, которые сейчас находятся на Небесах. Именно эти герои первыми отправились на Майдан защищать собственную страну и украинские ценности. Теперь уже их дети продолжают это дело и вспоминают о погибших во время Революции Достоинства родных - с гордостью и сожалением о тех, кого уже не вернешь. Но тех, кто на собственном примере показал, каким должен быть настоящий украинец", - говорится в сообщении.
Отметим, записать колядку выразили желание дети и младшие братья и сестры Героев Небесной Сотни.
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