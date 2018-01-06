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Дом 2 последние слухи: Лиза Триандафилиди. Жалко Черно

Дом 2 последние сплетни, новости, слухи, выпуски ужасают. Почему так случилось? Дом 2 последние сплетни, новости, слухи, выпуски - Саша Черно вернулась на поляну и решила начать новую жизнь — похудеть и улучшить свою внешность.
Саша призналась, что ей нравится новенький Михаил Вырский и вышла за парнем на предвариловке.
Лиза Триандафилиди: - Я считаю, что Саша с Ёсей сделали наконец-таки правильный выбор, что они расстались, что Ёся не будет мучить Сашу и при этом будет вполне свободен в своих действиях и мыслях. Я думаю, что ребята затянули свою историю. Теперь мне очень интересно будет понаблюдать как они по отдельности. Саша пришла на проект и она была здесь две недели, когда пришёл к ней Ёся. А Ёся здесь не был без неё, мне очень интересно по одиночке понаблюдать за их личностями, как они себя проявят, как раскроются.
Сашу очень жалко, я думаю она очень помотала себе нервы, но есть большой плюс, потому что она прилетела и сказала, что она задумывается о том, как хочет измениться, хочет себе новую причёску, похудеть, и говорит что теперь она будет заниматься постоянно. Надеюсь, что это не просто слова, как обычно Саша говорила, а она будет действовать. У меня были мысли, что они померятся к конкурсу Миллион на свадьбу, но если это будет так, то это будет провал.
Дом 2 последние слухи: Лиза Триандафилиди. Жалко Черно

Дом 2 последние слухи: Лиза Триандафилиди. Жалко Черно

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