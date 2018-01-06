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Дом 2 последние слухи: Ольга Бузова призналась во лжи

Дом 2 последние сплетни, новости, слухи, выпуски ужасают. Почему так случилось? Дом 2 последние сплетни, новости, слухи, выпуски - Звезда телешоу Ольга Бузова призналась, что постоянно врёт, рассказывая о своём душевном состоянии и во многом другом.
Она уверена, что все люди действуют таким же образом.

"Мы врем, что каждый из нас свободен, а внутри себя знаем, что каждый на ком-то зациклен и к кому-то привязан. Мы убеждаем всех вокруг, что нами забыты все наши прошлые, бывшие, но это ложь, мы помним каждого, кого к себе подпустили", - написала Бузова в Instagram.
Ольга добавила, что некоторые люди оставляют в душе "тропы", по которым ходить больше никому не позволит. Также ей приходится врать, что ей приятно проводить время с теми, которые вовсе ей неинтересны. В душе люди всё это понимают, но находиться в хроническом обмане на сегодняшний день считается обычным состоянием.
Фанаты уверены, что такое подавленное настроение Ольги связано с затянувшимися проблемами в личной жизни, ведь ей никак не удаётся найти достойного мужчину, который бы обладал лучшими качествами. Ещё до Нового года телеведущая и певица заявила, что очень грустит из-за осознания того, что этот замечательный праздник она проведёт в статусе одинокой девушки, а во время боя курантов Ольга даже расплакалась.
Дом 2 последние слухи: Ольга Бузова призналась во лжи

Дом 2 последние слухи: Ольга Бузова призналась во лжи

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