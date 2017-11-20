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Момент гибели двух мотоциклистов в Турции попал на видео

Два байкера погибли под колёсами грузовика в Турции во время испытания нового двигателя. Момент трагедии был запечатлён на видео, которое опубликовали в сети родственники одного из погибших.
Момент гибели двух мотоциклистов в Турции попал на видео


Инцидент произошёл ещё в конце ноября близ города Мерсин, но лишь сейчас близкие мужчины решились привлечь внимание к данному событию. На видео чётко видно, как мотоциклисты один за другим на полном ходу врезаются в стоящий посреди дороги грузовик. От удара один водитель скончался на месте, второй умер в реанимации. Родственники погибшего просят общественность повлиять на ход расследования и помочь наказать находящегося за рулём грузового авто мужчину, которого они винят в произошедшем.
Ранее мы писали, что в Тверской области мотоциклист наехал на сидящую на проезжей части женщину. Последняя погибла от полученных травм...

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