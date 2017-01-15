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Минобороны показало фото дронов террористов, атаковавших Хмеймим

Представители Минобороны России показали фото дронов террористов, атаковавших отечественные авиабазу в Хмеймим и пункт обеспечения ВМФ в Тартусе. Снимки опубликованы на официальном ресурсе ведомства.
Минобороны показало фото дронов террористов, атаковавших Хмеймим


Дроны подвергли технической экспертизе, по результатам которой установили, что террористы способны осуществить атаку со стокилометровой дальности. Использование в их практике подобных аппаратов показывает, что технологии были переданы боевикам для совершения терактов с такими средствами в любой стране. На данный момент отечественные военные проводят детальный анализ технической начинки ударных БПЛА, что позволило определить точное место их запуска.
В ночь на шестое января в Сирии российская армия предотвратила атаку террористических дронов в Хмеймим и в Тартусе. Пострадавших в инциденте нет, материальный ущерб также не нанесен...

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