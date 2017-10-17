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Турция продлевает режим ЧС на три месяца

Власти Турции продлевают режим ЧС на три месяца. Такое заявление было сделано со стороны Бекира Боздага, вице-премьера государства.
Турция продлевает режим ЧС на три месяца


В Турции был введен режим чрезвычайной ситуации после попытки переворота, зафиксированной в июле 2016 года. На протяжении этого времени правительство уже пять раз продлевало его на трехмесячный срок, что было решено в ходе парламентского заседания. Эта ситуация неоднократно вызывала критику со стороны оппозиции и лидеров европейского союза. Это они подкрепляли мнением угрозы права и свободы граждан Турции.
По словам Бекира Боздага, очень много вероятности того, что совет национальной безопасности и Кабмин примет решение о продлении режима ЧС, после соответствующий документ внесут на официальное утверждение в парламент...

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