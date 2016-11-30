| | Аргентинская мать избила дочь, без спросу взявшую её планшет
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Аргентинская мать избила дочь, без спросу взявшую её планшет

В Аргентине мать жёстко побила дочь, взявшую без спроса принадлежавший ей планшет. Данный инцидент уже привлёк внимание соцслужб этой страны.
Аргентинская мать избила дочь, без спросу взявшую её планшет

При этом, как сообщается местными СМИ, гнев женщины вызвало не столько то, что дочка взяла её планшет, как то, что она не положила его на то место, где его привыкла видеть мать.
Инцидент случился в одном из частных домов, находящихся в Байя-Бланке. Мать, которая оказалась обеспокоенной тем, что  принадлежащий ей планшет находится не на своё месте, начала таскать своего ребёнка за волосы и снимать данный факт на видео.
В конце данного «зрелища» она пнула со всей силой собственного ребёнка. Запись этого действа, которая появилась в Facebook, уже вызвала массу возмущений.
Следствием возникшего конфликта стало то, что агрессивная мать лишилась не только своей девочки, подвергшейся нападению, но и двух близнецов-мальчиков, которых забрали органы опеки Аргентины...

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