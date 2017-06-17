| | В Китае уволилась начальник бюро ВВС Кэрри Грейси из-за дискриминации
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В Китае уволилась начальник бюро ВВС Кэрри Грейси из-за дискриминации

Руководитель бюро ВВС в Китае прекратила свою деятельность, уйдя в отставку. Причина в том, что женщина считает, что получала не полностью зарплату из-за своего пола. Мужчинам платили всегда больше в корпорации.
В Китае уволилась начальник бюро ВВС Кэрри Грейси из-за дискриминации

Начальником бюро ВВС В Китае до недавнего времени была Кэрри Грейси, но она ушла с занимаемой должности по основательной причине. Женщина считает, что причиной малого заработка, который платился ей за все время руководства ВВС, является половая дискриминация. Увидев финансовый отчет по зарплате в июле прошлого года, Кэрри была очень удивлена.
Оказывается, ВВС выплатила работникам зарплату, равную 203,7 тысячам долларов в годовом эквиваленте. После изучения финансового документа, Кэрри Грейси пришла к основательному выводу, что двое ее коллег-мужчин получали за свою работу на 50% больше денег, чем сама руководитель бюро ВВС. Такой несправедливости журналистка не смогла перенести бесследно – она ушла в отставку. В данный момент она работает обычным журналистом, как и раньше...

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