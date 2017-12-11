В Минобороны РФ рассказали об атаке БПЛА боевиков на авиабазу Хмеймим

В результате атаки боевиков незаконных вооружённых формирований на авиабазу Хмеймим в Сирии никто не пострадал, материального ущерба российской технике нанесено не было. Соответствующее сообщение сегодня обнародовала пресс-служба Минобороны России.Уточняется, что в ночь на 6 января помимо Хмеймима, где дислоцированы подразделения российских ВКС, вражеские дроны предприняли атаку пункта обеспечения ВМФ РФ в Тартусе. Всего в нападении участвовали 13 БПЛА – десять направлялись к авиабазе и три к порту. Российским подразделениям РЭБ удалось перехватить в полёте и взять под свой контроль шесть беспилотников, три из которых при посадке сдетонировали. Оставшиеся семь дронов были уничтожены.Ранее мы писали, что боевики предприняли попытку атаки на авиабазу Хмеймим в Сирии. Подконтрольные боевикам СМИ успели сообщить об уничтожении российской техники, в том числе одной единицы современного комплекса ПВО С-400...