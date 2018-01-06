Люди по всему миру прокатились на метро без штанов

Нью-йоркская арт-группа Improv Everywhere организовала оригинальный флешмоб, по условиям которого участники должны были проехать хотя бы несколько станций метро, предварительно сняв с себя штаны и юбки. Инициативу подхватили как жители других городов США и Канады, так и пассажиры подземки из Европы.Конкретных целей необычная акция не имела. Участникам рекомендовалось ничем не выделяться кроме своего внешнего вида и вести себя как обычно. В большинстве случаев во флешмобе приняли участие молодые люди, которые иногда даже пели песни и танцевали в одном нижнем белье. Пассажиров без штанов можно было заметить в метро Нью-Йорка, Торонто, Мюнхена, Праги, Лондона и Парижа.Ранее мы писали, что Андрей Малахов организовал танцевальный флешмоб в московском метро. Акция прошла в рамках съёмок очередного выпуска его шоу «Привет, Андрей»...