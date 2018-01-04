«Кливленд» проиграл в Миннесоте, «Бруклин» уступил «Торонто»

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В ночь на Рождество в Киеве произошло кровавое убийство
Новый год-2018 на Софийской площади. Опубликована программа мероприятий
В центре Киева произошел взрыв
Раскопки под Почтовой площадью законсервировали: дальнейшие работы могут обрушить центр Киева
Киев в новогоднюю ночь будет усиленно охранять полиция
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Борисполь в Киевском облсовете будут представлять три депутата
Убийцы задержаны
Сельские жители не хотят перемен
Дорогая справка
Результаты выборов в Переяславском районе
Политика
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Новый способ стимулирования чиновников озвучил Минфин
ОАК начала испытания десятого истребителя Су-57
Компьютеры Минобороны могут перевести на российское ПО, пишут СМИ
Экономика
Парковка в центре Астаны станет платной
Попасть с Эгершельда на проспект 100-летия Владивостоку можно будет без пробок
Казахстанским абонентам не дадут "уйти в минус"
Систему оплаты труда в Беларуси пересмотрят в 2018 году
В Приднестровье подвели итоги экономической активности
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В США полицейские застрелили в 2017 году почти 1000 человек
В Воронеже разоблачили свадебного интернет-мошенника
В конце января на Землю обрушится мощнейшая магнитная буря
В Индии подумают об отмене уголовных преследований однополых связей
В Венесуэле рост инфляции за 2017 год стал выше 2600%
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Как понять свой уровень интеллекта: 13 доказательств высокого развития человека
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Лия Самойлова
Редактор раздела Спорт
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