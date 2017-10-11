| | В Венесуэле рост инфляции за 2017 год стал выше 2600%
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В Венесуэле рост инфляции за 2017 год стал выше 2600%

Власти Венесуэлы называют 2017 год периодом гиперинфляции в государстве. По итоговым данным, уровень ее достиг 2600%.
В Венесуэле рост инфляции за 2017 год стал выше 2600%

В Венесуэле правительство достаточно обеспокоено высочайшим уровнем инфляции в прошедшем 2017 году. Итоговые показатели просто шокировали госслужащих. Процесс развития инфляции в государстве составил 2600%. Депутаты парламента Венесуэлы призывают правительство принимать радикальные меры, чтобы остановить рост инфляции. Они уверяют, что, если эту гидру не остановить, в 2018 году ее рост превысит 14 тысяч процентов.
Таким образом, Венесуэла полностью войдет в дефолт и может фактически самоликвидироваться, как государство. По официальным данным, на территории Венесуэлы проживает 30 миллионов граждан. Если уровень инфляции не остановить, буквально через несколько месяцев, население не будет иметь средств на покупку еды. просто никаких средств не будет достаточно, чтобы обеспечить народ хотя бы необходимыми продуктами...

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