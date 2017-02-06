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В Индии подумают об отмене уголовных преследований однополых связей

Индийский Верховный суд рассмотрит вопрос о декриминализации за вступление в однополые связи.
В Индии подумают об отмене уголовных преследований однополых связей

Верховный суд данного региона до октября текущего года рассмотрит правомерность и обоснованность действующей 377 статьи Уголовного кодекса, где предусмотрены меры наказания для лиц, вступивших в гомосексуальные связи, после чего будет вынесено решение о ее дальнейшем действии, либо отмене.
Согласно такой статье закона, лица, добровольно вступившие в однополую связь, могли понести наказания вплоть до пожизненного лишения свободы. Внесли ее в УК Индии еще в 1860 году, в период британского колониализма.
Правозащитники государства из Народного союза за гражданские свободы (PUCL) еще в 2001 году во время своего доклада утверждали, что такой закон уже устарел, к тому же саму формулировку статьи можно довольно широко истолковать. По их словам, эту статью используют полицейские в основном при проведении задержания лиц из ЛГБТ в общественных местах с целью дальнейшего шантажа и вымогательств. Однако их оппоненты утверждают, что действие данной статьи должно продолжаться, так как она помогает в борьбе над насилием несовершеннолетних...

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