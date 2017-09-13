| | В конце января на Землю обрушится мощнейшая магнитная буря
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В конце января на Землю обрушится мощнейшая магнитная буря

Ориентируясь на прогнозы ученых, космическая буря будет одной из самых сильных за последние несколько десятилетий.
В конце января на Землю обрушится мощнейшая магнитная буря

Сергей Гайдаш, специалист, работник Института Магнетизма сообщает о том, что магнитные бури - это, по сути, большие выбросы солнечной плазмы в атмосферу, которые достаточно сильно влияют на здоровье людей, в особенности аллергиков, диабетиков и людей с сосудистыми заболеваниями. Куски солнечной плазмы за 4-5 дней достигают Земли.
Благодаря именно этим данным ученные теперь могут высчитать и создать график магнитных бурь на нашей планете. Первая буря в наступившем году ожидается 27 января. Ученные уже около 150 лет обследуют и занимаются решением и опознанием проблемы магнитных бурь в мире и космосе...

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