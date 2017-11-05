В Воронеже разоблачили свадебного интернет-мошенника

Интернет-мошенника, похитившего обманным путём более 100 тысяч рублей, задержали в Воронеже. Мужчина предлагал девушкам в соцсетях приобрести свадебные украшения, но после получения оплаты прекращал выходить на связь.Схема аферы была довольно проста. Летом прошлого года мужчина создал в одной из социальных сетей сообщество, где размещал фейковые фотографии товаров, предлагая покупателям расплатиться за него путём денежного перевода на счёт его мобильного телефона. За каждый заказ злоумышленник требовал 17 тысяч рублей. Получив деньги, он просто прекращал выходить на связь с покупателем. В итоге менее, чем за полгода, он успел обмануть шесть девушек из Москвы, Уфы, Омска, Коми и Воронежской области. На момент задержания часть денег мошенник уже успел потратить.Ранее Генпрокуратура назвала мошенничество самым распространённым преступлением в России в 2017 году...