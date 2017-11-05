| | В Воронеже разоблачили свадебного интернет-мошенника
События

В Воронеже разоблачили свадебного интернет-мошенника

Интернет-мошенника, похитившего обманным путём более 100 тысяч рублей, задержали в Воронеже. Мужчина предлагал девушкам в соцсетях приобрести свадебные украшения, но после получения оплаты прекращал выходить на связь.
В Воронеже разоблачили свадебного интернет-мошенника


Схема аферы была довольно проста. Летом прошлого года мужчина создал в одной из социальных сетей сообщество, где размещал фейковые фотографии товаров, предлагая покупателям расплатиться за него путём денежного перевода на счёт его мобильного телефона. За каждый заказ злоумышленник требовал 17 тысяч рублей. Получив деньги, он просто прекращал выходить на связь с покупателем. В итоге менее, чем за полгода, он успел обмануть шесть девушек из Москвы, Уфы, Омска, Коми и Воронежской области. На момент задержания часть денег мошенник уже успел потратить.
Ранее Генпрокуратура назвала мошенничество самым распространённым преступлением в России в 2017 году...

Еще по теме

В Воронеже на «Авито» женщина продает iPhone X за 200 тысяч рублей

В Воронеже на «Авито» женщина продает iPhone X за 200 тысяч рублей

5-11-2017, 08:52
Читать
Интернет-мошенник из Кропивницкого обманул 17 граждан из разных регионов ст ...

Интернет-мошенник из Кропивницкого обманул 17 граждан из разных регионов ст ...

7-12-2016, 16:45
Читать
В Воронеже мошенник продал несуществующий Porsche за 3,9 млн

В Воронеже мошенник продал несуществующий Porsche за 3,9 млн

4-12-2016, 14:01
Читать
Бизнесмен из Воронежа обманным путём получил у банков больше 100 млн рублей

Бизнесмен из Воронежа обманным путём получил у банков больше 100 млн рублей

9-11-2016, 18:16
Читать
В Воронеже мошенник отсудил у вдовы 100 млн рублей

В Воронеже мошенник отсудил у вдовы 100 млн рублей

22-10-2016, 05:55
Читать
В Смоленске мужчина перечислил мошеннику 400 тысяч рублей за покупку машины

В Смоленске мужчина перечислил мошеннику 400 тысяч рублей за покупку машины

16-09-2016, 07:19
Читать
События

Редактор раздела События
Написать на e-mail