Нас ведь не спрашивали: российский артист указал на интересный момент с позицией граждан РФ по Крыму

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Известный российский музыкант Вася Обломов заявил, что в Российской Федерации никто не спрашивал обычных граждан их мнения относительно оккупации Крыма.
Об этом он сказал "Эхо Москвы".
"Так почему же всех вас так волнует позиция по Крыму, если самое главное в этой позиции то, что она, ваша позиция, никому не нужна, вообще никому не нужна? Меня, на самом деле, в этой истории во всей, … возмущает не то, что его даже присоединили, воссоединили или как они там это называют, а то, что никого вообще не спросили и не поставили в известность, обманули, а потом через год сказали: "Ну, в общем-то, мы сделали вот так". Сняли про это фильм, и все злорадно улыбались. Мне не понравилось, что никого просто не спросили", - отметил Обломов.
Он подчеркнул, что граждан России просто поставили перед случившимся фактом. Вместе с тем, музыкант рассказал о своем отношении к так называемому референдуму, проведенному в Крыму накануне аннексии.
"Ну, проведите на полуострове Юкатан референдум и скажите там, хотите ли вы присоединиться к США. Я уверен, что они дружно проголосуют, но только нужно ли США присоединять полуостров Юкатан или они могут просто там продолжать отдыхать спокойненько… Это лишь говорю к тому, что мало того, что они там проводили референдум в Крыму. Почему никто не провел референдум в Руси?" - сказал Обломов.
По мнению музыканта, сами россияне должны были бы проголосовать за то, хотят ли они присоединения Крыма к РФ.
"Сказали бы, ну, могут быть последствия, конечно, можем поругаться со всем миром, нас могут обложить санкциями и так далее, ну, в общем-то, ставим вопрос на голосование. И добрые россияне после этого бы проголосовали и высказались бы честно по Крыму", - подытожил он.
Как сообщал "Апостроф", ранее Обломов заявил, что Россия воспользовалась своими спортсменами, а потом бросила их, когда начался допинговый скандал...