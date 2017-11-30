Нас ведь не спрашивали: российский артист указал на интересный момент с позицией граждан РФ по Крыму

среда, 10 января 2018, 06:23Поделитьсяпереглянути новину українськоюИзвестный российский музыкант Вася Обломов заявил, что в Российской Федерации никто не спрашивал обычных граждан их мнения относительно оккупации Крыма.Об этом он сказал "Эхо Москвы"."Так почему же всех вас так волнует позиция по Крыму, если самое главное в этой позиции то, что она, ваша позиция, никому не нужна, вообще никому не нужна? Меня, на самом деле, в этой истории во всей, … возмущает не то, что его даже присоединили, воссоединили или как они там это называют, а то, что никого вообще не спросили и не поставили в известность, обманули, а потом через год сказали: "Ну, в общем-то, мы сделали вот так". Сняли про это фильм, и все злорадно улыбались. Мне не понравилось, что никого просто не спросили", - отметил Обломов.Он подчеркнул, что граждан России просто поставили перед случившимся фактом. Вместе с тем, музыкант рассказал о своем отношении к так называемому референдуму, проведенному в Крыму накануне аннексии."Ну, проведите на полуострове Юкатан референдум и скажите там, хотите ли вы присоединиться к США. Я уверен, что они дружно проголосуют, но только нужно ли США присоединять полуостров Юкатан или они могут просто там продолжать отдыхать спокойненько… Это лишь говорю к тому, что мало того, что они там проводили референдум в Крыму. Почему никто не провел референдум в Руси?" - сказал Обломов.По мнению музыканта, сами россияне должны были бы проголосовать за то, хотят ли они присоединения Крыма к РФ."Сказали бы, ну, могут быть последствия, конечно, можем поругаться со всем миром, нас могут обложить санкциями и так далее, ну, в общем-то, ставим вопрос на голосование. И добрые россияне после этого бы проголосовали и высказались бы честно по Крыму", - подытожил он.Как сообщал "Апостроф", ранее Обломов заявил, что Россия воспользовалась своими спортсменами, а потом бросила их, когда начался допинговый скандал...