Под Киевом жестоко избили бывшего полковника милиции: опубликовано видео

среда, 10 января 2018, 05:35Поделитьсяпереглянути новину українськоюПод Киевом бывшего полковника милиции Игоря Комарова жестоко избили племянники в собственном доме.Об этом сообщает ТСН."Начали стучать, но я не открывал – слышу, пьяные. Я инвалид, еле хожу. Стучали минут сорок где-то, затем услышал звук разбитого стекла. Ну и сказал им: какого черта вы здесь делаете? Вон отсюда!", - рассказал пострадавший Игорь Комаров.Такой прием не понравилась гостям Юрию и Людмиле, поэтому племянник сбил старика с ног, а затем начал избивать уже лежащего хозяина.Жена пострадавшего Татьяна Комарова называет племянника Юрия неоднократно судимым за кражи и предполагает, что пара могла планировать ограбление пенсионера. Однако нападавшие ничего не взяли, а просто уснули неподалеку под деревом, где их и обнаружила полиция.Как сообщал "Апостроф", недавно в Киеве избили ветерана АТО, лидера организации "Новый огонь" Дмитрия Резниченко...