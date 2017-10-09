| | В Херсонской области пять человек отравились грибами: появились данные об пострадавших
Социум

В Херсонской области пять человек отравились грибами: появились данные об пострадавших

среда, 10 января 2018, 03:25
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В городе Каховке Херсонской области, во время праздничного застолья, пять человек отравились грибами.
Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты прав потребителей в Херсонской области.
"Все потерпевшие связывают свое состояние с употреблением грибов: на столе присутствовали два вида консервированных грибов. Одну банку купили в супермаркете, а вторую — на стихийном рынке в Винницкой области", - сообщили сотрудники Госпотребслужбы.
Всего участие в застолье принимало участие семь человек. Двое из них чувствуют себя хорошо, симптомы пищевого отравления у этих людей отсутствуют. Остальные пятеро были госпитализированы в реанимационное отделение.
Напомним, ранее в Ровенской области отравились 16 школьников учебно-воспитательного комплекса, 14 из них были госпитализированы...

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