В Херсонской области пять человек отравились грибами: появились данные об пострадавших

среда, 10 января 2018, 03:25Поделитьсяпереглянути новину українськоюВ городе Каховке Херсонской области, во время праздничного застолья, пять человек отравились грибами.Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты прав потребителей в Херсонской области."Все потерпевшие связывают свое состояние с употреблением грибов: на столе присутствовали два вида консервированных грибов. Одну банку купили в супермаркете, а вторую — на стихийном рынке в Винницкой области", - сообщили сотрудники Госпотребслужбы.Всего участие в застолье принимало участие семь человек. Двое из них чувствуют себя хорошо, симптомы пищевого отравления у этих людей отсутствуют. Остальные пятеро были госпитализированы в реанимационное отделение.Напомним, ранее в Ровенской области отравились 16 школьников учебно-воспитательного комплекса, 14 из них были госпитализированы...