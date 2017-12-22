Дом 2 последние сплетни: Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко поженились

Сегодня стало известно, что ее бывший муж Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко поженились!
За громким расставанием "тарабузиков" следили миллионы людей: одни жалели Ольгу Бузову, другие встали на сторону любовницы футболиста Анастасии Костенко. 23-летней модели не раз приписывали беременность, а новости о помолвке Тарасова и Костенко только подливали масла в огонь.
И вот наконец официально пара поженилась.
Дмитрий Тарасов в Инстаграм опубликовал фото из ЗАГСа, где демонстрирует кольцо на безымянном пальце.
Также свадебный снимок опубликовала и Анастасия Костенко в Инстаграм, хвастаясь своей новой фамилией.
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