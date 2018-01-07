Дом 2 последние сплетни: Марго Овсянникова и Саймон Марданшин готовятся к свадьбе

Почему так случилось?- Девушка считает, что нашла свою вторую половинку.Марго Овсянникова пребывает в состоянии эйфории от отношений с Саймоном Марданшиным. Участница Дом 2 благодарит судьбу и проект за встречу с любимым мужчиной.Отношения Марго Овсянниковой и Саймона Марданшина развиваются очень стремительно. Не исключено, что этому способствует жаркий климат Сейшел, где находится пара. Природа и погода экзотических островов настраивает на романтический лад и разжигает страсть в сердцах влюбленных.Всего неделю назад Марго Овсянникова и Саймон Марданшин объявили себя парой.И вот не заставила себя ждать другая новость — молодые люди уже задумываются о свадьбе. Об этом Марго Овсянникова рассказала в микроблоге, по традиции, спросив совета на этот счет у подписчиков. В посте блондинка называет Саймона своим принцем и второй половинкой.«Ждала я, ждала, пока на проект ко мне придет мой принц, а оказалось, он был совсем рядом. Я благодарна судьбе и проекту за то, что нашла свою вторую половинку. Мы очень хотим поучаствовать в конкурсе «Свадьба на миллион».Как думаете? Возьмут нас ведущие? И какие у нас будут шансы на победу?» — написала Марго Овсянникова в микроблоге....