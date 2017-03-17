Дом 2 последние новости: Лясковец и Стрелков кинули Вику Романец на деньги

Почему так случилось?- Экс-участница Дома 2 узнала, кто на самом деле испортил ей отдых.В распоряжении Виктории Романец оказались неопровержимые доказательства того, что их с Антоном подставила давняя знакомая пары. Теперь брюнетка планирует встретиться с Кристиной в судеСкандал с испорченным отдыхом Вики Романец и Антона Гусева в Праге получил продолжение. Пара узнала, кто на самом деле причастен к тому, что она не получила от турфирмы заранее обговоренной скидки на отель и перелет. Как выяснилось, Романец и Гусева «подставила» их общая знакомая, тоже бывшая участница Дома 2, Кристина Лясковец.После возвращения из Праги Вика Романец обвинила в неудавшемся финале путешествия молодого человека, который бронировал им тур. После нескольких дней напряженной переписки он скинул Виктории голосовые сообщения, записи Кристины, которые убедили Романец в том, что именно блондинка, которую она считала своей подругой, кинула ее на деньги.«Перед поездкой я написала Кристине, мол, ты отмечаешь у себя турфирму, она нормальная? Кристина сказала: да. Но с первого дня началась ерунда. Это они с Федей занимались нашим туром и снимали деньги с карт иностранцев, а тот парень давал им наставления. Но к моему отдыху он непричастен», — рассказала Виктория Романец.Экс-участница реалити-шоу призналась, что находится в состоянии глубоко шока от таких новостей о человеке, который был вхож в их дом.«Я считала ее одной из тех, кому можно доверять. И видимо зря. Лиза меня предупреждала, что ни к чему хорошему это не приведет, — продолжила брюнетка. — У Лясковец ведь нет ни одной подруги. Ладно, путь они занимаются мошенничеством. Каждый зарабатывает, как может. Но когда зарабатывают на своих…Я говорю сейчас не только про себя, но и про Сашу Гозиас, с которой я не дружу и не общаюсь. Но нас свело общее горе. Оказалось, что турагентство Кристины и Феди тоже пообещало им тур, но Саша с Костей так его и не дождались. Иванов даже собирался ехать в Осетию, где живет человек, который «преподавал уроки мошенничества» Кристине и Феде. А все, оказалось, лежит на поверхности».Более того, по словам Вики Романец, Лясковец на днях приезжала в офис к Антону Гусеву, чтобы договориться о сотрудничестве с компанией, в которой он работает. При этом блондинка вела себя так, словно она не в курсе происходящих событий. Это обстоятельство также возмутило Вику до глубины души.Она заявила, что с этого дня прекращает любое общение с Лясковец. Отныне это будут делать адвокаты.Виктория Романец об испорченном туре:...