Женщины лучше мужчин переживают голод и эпидемии

Результаты представлены в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.Ученые исследовали семь случаев массовых кризисов: путешествие освобожденных рабов из США в Либерию между 1820 и 1843 годами, положение рабов в Тринидаде в начале XIX века, голод в Украине в 1933 году, голод в Швеции в 1772–73 годах, голод в Ирландии в 1845—1849 годах (известный также как Ирландский картофельный голод) и две эпидемии в Исландии: в 1846 и 1882 годах.Во всех указанных событиях, о которых есть достаточно подробные данные, ожидаемая продолжительность жизни женщин оказывалась на годы больше, чем у мужчин, хотя условиям для обоих полов были одинаково плохими.Например, во время Ирландского картофельного голода продолжительность жизни в целом упала до 38 лет для всех людей, но в самый разгар надоедания этот параметр упал до 18,17 лет для мужчин, но до 22,4 для женщин.«Условия, в которых находились анализируемые популяции, были чудовищны. Несмотря на то, что кризисы уменьшают преимущество в выживании женщин, они все равно выживали лучше, — сказала ведущий автор работы Вирджиния Зарулли. — В основном преимущество в выживании женщин обеспечивается различиями в смертности в первый год жизни. Удивительно, что во время таких суровых эпидемий и периодов голод новорожденные девочки все равно выживали лучше мальчиков. В целом, даже в ситуациях сверхвысокой смертности женщины жили дольше».Исследователи делают вывод, что эти данные указывают на фундаментальную биологическую причину. В частности, за это может отвечать различное влияние женских и мужских половых гормонов. Эстрогены обладают известным противовоспалительным действием, в то время как тестостерон — дополнительный фактор риска многих смертельных недугов. Также он может негативно сказываться на иммунной системе...