| | Погода в Казахстане: синоптики объявили штормовое предупреждение в ряде регионов
Социум

Погода в Казахстане: синоптики объявили штормовое предупреждение в ряде регионов

Погода в Казахстане: синоптики объявили штормовое предупреждение в ряде регионов
Как сообщили в комитете ЧС МВД Казахстана, в этих регионах в ближайшие сутки ожидаются осадки, метель и гололед. Ночью и утром 11 января в Жамбылской области местами ожидаются снег, метель, гололед. Прогнозируется сильный ветер порывами от 20 до 30 м/с и более.В СКО, ВКО, Павлодарской, Акмолинской и Карагандинской областях 11 января синоптики обещают снег, метель, местами туман, гололед. Также ожидается ветер юго-западный, западный 15–20, порывы 25 м/с, местами 30 м/с и более. Вероятность шторма 90–95%...

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