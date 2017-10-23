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Социум

Массовые отключения света произойдут в четверг в Кишиневе

Массовые отключения света произойдут в четверг в Кишиневе
Таким образом, без света останутся горожане, проживающие в следующих районах:1. Кишинев, сектор Буюканы:ул. Алба Юлия 75 — в период 9:30 — 14:00.2. Кишинев, сектор Центр:ул. А. Бернардацци 42–54, 43–67, Армянская 1–17, 2–18 — в период 9:30 — 17:00 ул. Фрумоаса 19–59, 22–60, Митрополит Гурие Гросу 16, 17, 17A, ш. Хынчешть 22–44, Онешть 24–26, Т. Георге 8, Валя Дическу 53–91, 64–140 — в период 9:00 — 15:00 ул. Яловень 92, 92/5, 92/6, 94, 94/1, 94/2, 96, 96/1, 96A, B, V, 98/1, 98/2, 103, Корнулуй 5 — в период 9:00 — 17:00.3. Кишинев, сектор Рышкановка, коммуна Гратиешты:ул. А. Плэмэдялэ, Чишмелелор, Грибов, Ливезилор, Редиулуй, Штефан чел Маре, В. Микле, Вл. Маяковский — частично в период 9:30 — 17:00.Кроме того, отключения электроэнергии запланированы в следующих районах: Новые Анены, Кагул, Калараш, Каушаны, Чимишлия, Криуляны, Хынчешты, Яловены, Ниспорены, Страшены, Штефан Водэ, Тараклия, Теленешты...

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