Социальное такси начало работу в Ростове-на-Дону

Для реализации проекта «Социальное такси» приобретено восемь «ГАЗелей», оснащенных подъемниками и креплениями для двух инвалидных колясок.Воспользоваться новой услугой могут, в частности, инвалиды-колясочники, больные, страдающие гемипарезами, а также горожане, нуждающиеся в проведении заместительной почечной терапии.Они имеют право на четыре бесплатные индивидуальные поездки в месяц или две коллективные.Воспользоваться новой услугой можно, чтобы добраться до социально-значимых объектов (медицинские организации, учреждения соцзащиты, ПФР, служба занятости, спорткомплексы, МФЦ и т. п.).Телефоны районных служб, предоставляющих услугу «Социальное такси», можно узнать на сайте городской администрации...