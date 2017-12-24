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Социум

Социальное такси начало работу в Ростове-на-Дону

Социальное такси начало работу в Ростове-на-Дону
Для реализации проекта «Социальное такси» приобретено восемь «ГАЗелей», оснащенных подъемниками и креплениями для двух инвалидных колясок.Воспользоваться новой услугой могут, в частности, инвалиды-колясочники, больные, страдающие гемипарезами, а также горожане, нуждающиеся в проведении заместительной почечной терапии.Они имеют право на четыре бесплатные индивидуальные поездки в месяц или две коллективные.Воспользоваться новой услугой можно, чтобы добраться до социально-значимых объектов (медицинские организации, учреждения соцзащиты, ПФР, служба занятости, спорткомплексы, МФЦ и т. п.).Телефоны районных служб, предоставляющих услугу «Социальное такси», можно узнать на сайте городской администрации...

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