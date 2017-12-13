В пенитенциарных учреждениях давали кутью

7 января в государственных учреждениях Северо-Восточного межрегионального управления по вопросам исполнения уголовных наказаний и пробации Министерства юстиции состоялись праздничные мероприятия по случаю Рождества Христова.В храмах при учреждениях были проведены праздничные литургии, а в отделениях социально-психологической службы – тематические лекции, в которых речь шла об истории возникновения, а также религиозном смысле праздника, сообщает пресс-служба Северо-Восточного межрегионального управления. В библиотеках организовали выставки христианских книг, газет и журналов. Все желающие имели возможность осмотреть экспозиции и ознакомиться с интересными материалами.В дни рождественских праздников учреждения исполнения наказаний посещали представители религиозных и общественных организаций, которые проводили с осужденными религиозные и воспитательные мероприятия. В столовых для осужденных приготовили праздничный ужин, в котором основное место заняла праздничная кутья, приготовленная по украинскими традициям...